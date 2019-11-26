В Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику
- РИА Новости
Жителю Вятских Полян звонили по четыре-пять раз в неделю с требованием вернуть долг. Однако по законодательству организации вправе звонить не более одного раза в день с 8:00 до 22:00, и не чаще двух раз в неделю.
Кроме того, запрещены любые физические действия, угрозы, в том числе через интернет.
Организация, предоставлявшая микрозаймы, зарегистрирована в Новосибирске. Владельца обязали заплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
В марте RIA56 сообщало, что в Оренбургской области заявили о росте числа жалоб на незаконные действия коллекторов.