В Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику

В Кировской области оштрафовали коллекторское агентство за слишком частые звонки должнику, сообщает progorod43.ru со ссылкой на управление ФССП.

Жителю Вятских Полян звонили по четыре-пять раз в неделю с требованием вернуть долг. Однако по законодательству организации вправе звонить не более одного раза в день с 8:00 до 22:00, и не чаще двух раз в неделю.

Кроме того, запрещены любые физические действия, угрозы, в том числе через интернет.

Организация, предоставлявшая микрозаймы, зарегистрирована в Новосибирске. Владельца обязали заплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

В марте RIA56 сообщало, что в Оренбургской области заявили о росте числа жалоб на незаконные действия коллекторов.