Число невыездных должников по алиментам составило почти 1,5 млн

Короткая ссылка
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
Число невыездных должников по алиментам составило почти 1,5 млн
  • Pixabay

Как сообщили в ФССП, в ноябре в списке невыездных числились 1,42 млн должников по алиментам. Причём наибольшее число неплательщиков проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

«Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди странным образом убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны», — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН предложила запретить алиментщикам продавать квартиры и автомобили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить