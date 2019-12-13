Число невыездных должников по алиментам составило почти 1,5 млн

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Как сообщили в ФССП, в ноябре в списке невыездных числились 1,42 млн должников по алиментам. Причём наибольшее число неплательщиков проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

«Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди странным образом убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны», — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН предложила запретить алиментщикам продавать квартиры и автомобили.