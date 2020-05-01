В России предложили назначать психологов супругам на грани развода

В Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой предоставить семьям на грани развода бесплатные услуги психолога. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом в беседе с RT рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

По мнению общественницы, такая мера необходима в связи с возможным увеличением количества разводов на фоне сложной психологической ситуации из-за распространения коронавируса.

«Прошу вас ввести регламент психологического консультирования супругов, которые подают заявление о разводе. Психологическое сопровождение должно осуществляться за государственный счёт, и это будет важная помощь семьям в решении проблемы межличностных конфликтов, являющихся частой причиной разводов», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.

По словам Волынец, особенно актуальной психологическая помощь станет для семей с детьми, поскольку в таком случае психологическая помощь требуется также ребёнку.

Ранее Волынец предложила увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака.

По задумке автора инициативы, при разводе в органах ЗАГС срок примирения увеличивается до двух месяцев, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс, — до шести месяцев.