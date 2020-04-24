В России предложили увеличить срок примирения при расторжении брака

В Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом в беседе с RT рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

В тексте обращения, с которым ознакомился RT, говорится, что необходимость введения указанной меры связана с психологической обстановкой, возникшей в российских семьях в условиях режима самоизоляции.

По мнению Волынец, ситуация может спровоцировать скоропалительные эмоциональные решения о разводе, а увеличение срока примирения поможет сохранить семьи.

«Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГС, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев... Данная мера не должна распространяться на семьи, в которых зафиксировано жестокое обращение», — говорится в тексте письма.

Предполагается, что данная мера будет действовать до конца 2020 года, уточняет автор инициативы.

В настоящее время, согласно Семейному кодексу, на примирение супругов в случае развода в органах ЗАГС даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.



Ранее был составлен рейтинг регионов России по отношению числа браков к численности населения в 2019 году. Наибольшее число браков на 1 тыс. человек (8,7) было заключено в Санкт-Петербурге.