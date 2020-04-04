В России предложили регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением организовать возможность регистрации браков и разводов через портал «Госуслуг». Текст письма общественницы есть в распоряжении RT.

По словам Волынец, изменения в работе ЗАГСов на территории России, введённые из-за пандемии коронавируса, не позволяют развестись или пожениться тем гражданам, которым это необходимо в экстренном порядке.

К таким особым случаям общественница, в частности, относит беременность, тяжёлое состояние здоровья, необходимость долгого отсутствия.

В этой связи Волынец считает необходимым обеспечить возможность государственной регистрации брака и развода (в случаях, когда для этого нет необходимости обращаться в суд) через портал государственных услуг.

Многоуровневая верификация на указанном портале позволяет это организовать, считает общественница.

Уточняется, что госпошлина за указанные процедуры также должна оплачиваться дистанционно.

«В случае отсутствия регистрации на портале или невозможности её получить, прошу принять комплекс мер, необходимых для введения порядка выездной регистрации этих актов», — сказано в тексте обращения.

Ранее правительство поручило Минюсту обеспечить при возможности предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

Как отмечал замминистра юстиции России Денис Новак, в России планируется отложить заключение браков и регистрацию разводов до 1 июля.