Назван самый популярный ЗАГС Москвы

Наиболее популярным среди молодожёнов в 2019 году стал Дворец бракосочетания №1. Об этом RT рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Это отделение также известно как Грибоедовский ЗАГС. По данным пресс-службы учреждения, в 2019 году там было зарегистрировано более 5,6 тыс. браков.

Специалисты добавляют, что с начала декабря прошлого года Дворец бракосочетания №1 стал работать ежедневно, а с 21 декабря перешёл на круглосуточный режим работы.

«Такой график работы ЗАГСа позволит большему числу пар вступить в брак именно в легендарном дворце. А также молодожёнам будет доступна регистрация брака в красивые даты, которые выпадают на официальные выходные дни отделов ЗАГС», — отметили в пресс-службе ведомства.

В пятёрку самых популярных также вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский отделы ЗАГС, добавили в управлении.

Там также рассказали, что в «красивые даты» февраля 2020 года (2, 20 и 22 числа) планируют заключить брак около 3 тыс. москвичей.

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы назвала самые популярные имена для новорождённых в 2019 году.