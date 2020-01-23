Назван самый популярный ЗАГС Москвы

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Николай Соколов
Наиболее популярным среди молодожёнов в 2019 году стал Дворец бракосочетания №1. Об этом RT рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.
Назван самый популярный ЗАГС Москвы
  • © Антон Белицкий
  • РИА Новости

Это отделение также известно как Грибоедовский ЗАГС. По данным пресс-службы учреждения, в 2019 году там было зарегистрировано более 5,6 тыс. браков.

Специалисты добавляют, что с начала декабря прошлого года Дворец бракосочетания №1 стал работать ежедневно, а с 21 декабря перешёл на круглосуточный режим работы.

«Такой график работы ЗАГСа позволит большему числу пар вступить в брак именно в легендарном дворце. А также молодожёнам будет доступна регистрация брака в красивые даты, которые выпадают на официальные выходные дни отделов ЗАГС», — отметили в пресс-службе ведомства.

В пятёрку самых популярных также вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский отделы ЗАГС, добавили в управлении. 

Там также рассказали, что в «красивые даты» февраля 2020 года (2, 20 и 22 числа) планируют заключить брак около 3 тыс. москвичей.

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы назвала самые популярные имена для новорождённых в 2019 году.

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