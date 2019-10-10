Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве в 2019 году

Короткая ссылка
Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала о самых популярных именах для новорождённых в 2019 году.
Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве в 2019 году
  • © pixabay.com

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что за прошедшие месяцы 2019 года в Москве мальчиков чаще всего называли Александром (2200 детей), а девочек — Софией (2400 детей).

Также популярными именами у новорождённых мальчиков были Михаил, Максим, Иван, Артём, а у девочек — Мария, Александра, Анна, Алиса.

Некоторые родители также выбирали своим детям необычные имена. Например, Добрынями назвали 34 мальчиков, а Хабибом — 26. Для девочек в этой категории достаточно популярным стало имя Есения — так назвали 315 новорождённых.

В мае сообщалось, что девочку, родившуюся весной в столичном районе Покровское-Стрешнево, назвали именем одной из главных героинь американского сериала «Игра престолов» — Арья.

В апреле начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, какие детские имена встречались в регионе реже остальных с начала 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить