Названы самые популярные имена для новорождённых в Москве в 2019 году

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала о самых популярных именах для новорождённых в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что за прошедшие месяцы 2019 года в Москве мальчиков чаще всего называли Александром (2200 детей), а девочек — Софией (2400 детей).

Также популярными именами у новорождённых мальчиков были Михаил, Максим, Иван, Артём, а у девочек — Мария, Александра, Анна, Алиса.

Некоторые родители также выбирали своим детям необычные имена. Например, Добрынями назвали 34 мальчиков, а Хабибом — 26. Для девочек в этой категории достаточно популярным стало имя Есения — так назвали 315 новорождённых.

В мае сообщалось, что девочку, родившуюся весной в столичном районе Покровское-Стрешнево, назвали именем одной из главных героинь американского сериала «Игра престолов» — Арья.

В апреле начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, какие детские имена встречались в регионе реже остальных с начала 2019 года.