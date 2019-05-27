Родившуюся в Москве девочку назвали именем героини «Игры престолов»

Девочку, родившуюся весной в столичном районе Покровское-Стрешнево, назвали именем одной из главных героинь американского сериала «Игра престолов» — Арья.

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с начала весны в городе на свет появились 22 553 ребёнка.

«В этом году число новорождённых в марте и апреле значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — уточнила начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова.

Девочек, как сообщается, чаще всего называли Александрами и Мариями, мальчиков — Михаилами и Максимами, но были и особенные случаи.

В апреле в центр госуслуг обратилась пара для регистрации ребёнка с именем Арья.

«Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил пару фразой на валирийском языке. Родители Арьи были приятно удивлены», — с иронией заметили в пресс-службе центра.

При этом подчёркивается, что за прошедшие восемь лет в Москве родители 18 девочек назвали своих дочерей таким именем.

Последняя серия «Игры престолов» вышла на экраны 20 мая. Телесериал о подвигах жителей Семи Королевств шёл с 2011 года.

В апреле начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, какие детские имена встречались в регионе реже остальных с начала 2019 года.

Прошлой осенью телеканал «360» передавал, что с начала года в Подмосковье родилось более 49 тыс. детей.