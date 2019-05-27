Родившуюся в Москве девочку назвали именем героини «Игры престолов»
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Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с начала весны в городе на свет появились 22 553 ребёнка.
«В этом году число новорождённых в марте и апреле значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — уточнила начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова.
Девочек, как сообщается, чаще всего называли Александрами и Мариями, мальчиков — Михаилами и Максимами, но были и особенные случаи.
В апреле в центр госуслуг обратилась пара для регистрации ребёнка с именем Арья.
«Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил пару фразой на валирийском языке. Родители Арьи были приятно удивлены», — с иронией заметили в пресс-службе центра.
При этом подчёркивается, что за прошедшие восемь лет в Москве родители 18 девочек назвали своих дочерей таким именем.
Последняя серия «Игры престолов» вышла на экраны 20 мая. Телесериал о подвигах жителей Семи Королевств шёл с 2011 года.
В апреле начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, какие детские имена встречались в регионе реже остальных с начала 2019 года.
Прошлой осенью телеканал «360» передавал, что с начала года в Подмосковье родилось более 49 тыс. детей.