Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Стали известны самые популярные мужские и женские имена для новорождённых в России. Соответствующий рейтинг RT составил на основе данных региональных органов ЗАГС.

Самое популярное мужское имя в стране — Артём. Именно так называли мальчиков в 34 регионах страны, в том числе в Брянской области, Пермском и Камчатских краях и республике Бурятия.

На втором месте среди самых распространённых мужских имён — Александр (10 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург).

Новорождённых девочек чаще всего называют именем София (21 регион, в том числе Москва, Якутия, Мурманская область). Далее идут Анастасия (10 регионов, в частности в городе Севастополе, Архангельской и Новгородских областях).

Имя Виктория считается самым популярным в девяти регионах страны, в том числе в Челябинской области и Забайкальском крае.

Среди популярных мужских и женских имён в разных регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), Максим (Чувашия) и Роман (Иркутская область).

При составлении рейтинга были использованы данные по 53 регионам страны (официальная статистика органов ЗАГС и данные из открытых источников за последние годы — 2013, 2015 и с 2016 по 2018 годы).

Ранее в столичном управлении ЗАГС рассказали, какие наиболее необычные имена давали родители своим детям, рождённым в 2018 году.