Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

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Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие» передаёт, что наиболее часто попадающих в аварии в столице владельцев транспортных средств зовут Алина и Эдуард.
Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что в ходе соответствующего исследования компания провела анализ статистики по автокаско за 2018-й год.

«Первые места в рэнкинге самых «аварийных» водителей-мужчин в Москве занимают Эдуард, Никита, Валентин, Руслан и Борис, а женщин — Алина, Лидия, Евгения, Яна и Вера», — говорится в тексте.

Летом 2018 года среди жителей Москвы и области был проведён опрос, который показал, что граждане чаще всего забывают в такси

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