Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
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Отмечается, что в ходе соответствующего исследования компания провела анализ статистики по автокаско за 2018-й год.
«Первые места в рэнкинге самых «аварийных» водителей-мужчин в Москве занимают Эдуард, Никита, Валентин, Руслан и Борис, а женщин — Алина, Лидия, Евгения, Яна и Вера», — говорится в тексте.
Летом 2018 года среди жителей Москвы и области был проведён опрос, который показал, что граждане чаще всего забывают в такси.