Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие» передаёт, что наиболее часто попадающих в аварии в столице владельцев транспортных средств зовут Алина и Эдуард.

Отмечается, что в ходе соответствующего исследования компания провела анализ статистики по автокаско за 2018-й год.

«Первые места в рэнкинге самых «аварийных» водителей-мужчин в Москве занимают Эдуард, Никита, Валентин, Руслан и Борис, а женщин — Алина, Лидия, Евгения, Яна и Вера», — говорится в тексте.

Летом 2018 года среди жителей Москвы и области был проведён опрос, который показал, что граждане чаще всего забывают в такси.