С начала года в Подмосковье родилось более 49 тысяч детей
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Как отметила Забралова, регион по-прежнему занимает первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе.
В январе — июле показатель числа родившихся детей на тысячу населения составил 11,3.
Ранее в московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена новорождённых в столице с начала года.
Также зампред научного совета ВЦИОМ, бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в беседе с НСН оценил прогноз ООН о сокращении населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.