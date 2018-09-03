С начала года в Подмосковье родилось более 49 тысяч детей

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С начала 2018 года в Московской области родилось более 49 тыс. детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя регионального правительства Ольгу Забралову.
С начала года в Подмосковье родилось более 49 тысяч детей
  • © pixabay.com

Как отметила Забралова, регион по-прежнему занимает первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе.

В январе — июле показатель числа родившихся детей на тысячу населения составил 11,3.

Ранее в московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена новорождённых в столице с начала года.

Также зампред научного совета ВЦИОМ, бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в беседе с НСН оценил прогноз ООН о сокращении населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.

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