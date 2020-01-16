На территории усадьбы Кривякино в Подмосковье откроют ЗАГС

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В центральном здании усадьбы Кривякино в Московской области планируют открыть Воскресенский ЗАГС. Он должен начать работу в 2021 году.
На территории усадьбы Кривякино в Подмосковье откроют ЗАГС
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Новый реставрационный проект предусматривает возвращение усадьбе исторического облика 1850 года. Документ передан в главное управление культурного наследия Подмосковья для утверждения.

«Вопрос по финансированию усадьбы рассматривается сейчас в правительстве Московской области. Предполагается, что реставрация займёт два года — с 2020-го по 2021-й», — заявил глава городского округа Артур Болотников.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичные ЗАГСы поступило более 1,4 тысячи заявлений на регистрацию брака на красивые даты февраля 2020 года.

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