В России могут скорректировать брачный возраст

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Министерство юстиции России намерено разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак. Соответствующая инициатива включена в план законопроектной работы правительства.
В России могут скорректировать брачный возраст
  • Pixabay

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Подробности не уточняются, однако эксперты полагают, что речь идёт о снижении возрастной границы, говорится в материале.

В соответствии с законодательством, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет, а регионы вправе снижать ценз ещё больше.

На федеральном уровне список причин, допускающих ранние браки, не установлен. Опрошенные изданием специалисты поддержали идею более детально регламентировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что среднестатистический возраст российских невест составляет от 25 до 34 лет. 

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