Росстат назвал средний возраст вступления в брак россиянок

Среднестатистический возраст российских невест составил от 25 до 34 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что восемь лет назад большинство россиянок вступало в брак в 18—24 года.

При этом число женщин, выходящих замуж после 35 лет, постепенно растёт.

«Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в своё удовольствие», — прокомментировала эти данные заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По словам эксперта, ещё одной причиной является увеличение количества пар, которые не регистрируют брак.

Егорова также отметила, что женщины более старшего возраста, преуспевшие в карьере и бизнесе, всё чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа.

Ранее Росстат сообщил о снижении числа малолетних невест в России.

В августе ведомство опубликовало данные о сокращении количества регистраций браков в России.