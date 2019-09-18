Росстат сообщил о снижении числа малолетних невест в России
Отмечается, что в 1990 году в России было 72 тысячи несовершеннолетних невест, а в 2018 году году — 4,6 тысячи.
При этом число юношей, женившихся до наступления несовершеннолетия, в 1990 году составляло 13,5 тысячи, а в 2018 — 454.
«Снижение числа вышедших замуж несовершеннолетних, скорее всего, вызвано сочетанием экономических факторов и переоценкой сознания молодежи», — прокомментировала эти данные заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
В августе в Росстате сообщили о сокращении количества регистраций браков в России.