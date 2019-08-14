Росстат сообщил о сокращении количества браков в России

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Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года уменьшилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тыс. записей, а разводов — на 64,4 тыс.. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тыс. браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов — их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% — 231 тыс. записей.

При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона — Республика Тыва и Ингушетия, где количество молодожёнов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. 

Ранее исследование Института социально-политических исследований РАН показало, что 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда двое живут вместе, но не состоят в официальном браке). 

Почти треть (27%) опрошенных считают внебрачный союз нормой.

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