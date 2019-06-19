Исследование: четверть россиян выступают против сожительства

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Александра Рыкова
Специалисты из Института социально-политических исследований РАН выяснили, как россияне относятся к внебрачному союзу. С результатами опроса ознакомился RT.
Исследование: четверть россиян выступают против сожительства
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Около 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда пара проживает вместе, но не состоит в официальном браке).

Отмечается, что с 2013 года доля тех молодых людей, которые считают «совершенно недопустимым» внебрачную совместную жизнь, увеличилась, тогда такое мнение высказывал каждый пятый респондент.

Допустимость внебрачного союза до рождения ребёнка считают приемлемым 48% опрошенных.

При этом 27% респондентов считают внебрачный союз нормой.

Независимо от отношения к сожительству, большинство опрошенных считают, что внебрачный союз не имеет решающего влияния на формирования семей в целом. О «позитивном» влиянии совместной жизни вне брака на семейную ситуацию в современной России высказались 23% респондентов.

Около трети считают, что сожительство негативно влияют на семейную сферу и воспитание детей.

Опрос молодёжи из 19 регионов страны проводился с 2013 по 2018 годы.

Ранее Росстат выяснил, в каком возрасте россияне женились и выходили замуж в 2018 году. Чаще всего россияне вступали в брак в возрасте 25—34 лет.

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