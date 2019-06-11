Назван самый «популярный» возраст бракосочетания россиян в 2018 году

Росстат выяснил, в каком возрасте россияне чаще всего вступали в брак в 2018 году. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.

Чаще всего россияне вступали в брак с 25 до 34 лет. В этом возрасте женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.

В возрасте 35 лет и старше женились 265,5 тыс. россиян, вышли замуж — 216 тыс. россиянок.

До 18 лет в прошлом году всего женились 454 мужчины. В этом же возрасте девушки выходили замуж в 10 раз чаще (4,5 тыс. браков).

С 18 до 24 лет в брак вступили 170 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин. Количество браков в этом возрасте с 2011 года сократилось в два раза.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков. Это в полтора раза меньше, чем в 2011 году.

Ранее опубликованные данные Минюста показали, что за последние пять лет количество зарегистрированных браков в России сократилось на 21%.