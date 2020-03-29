Названы ЗАГСы Москвы с наибольшим числом зарегистрированных разводов

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Николай Соколов
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы рассказали RT, в каких отделениях ЗАГС москвичи чаще всего разводились в 2019 году.
Названы ЗАГСы Москвы с наибольшим числом зарегистрированных разводов
  • Pixabay

По данным ведомства, наибольшее количество браков в Москве расторгалось в крупных отделах ЗАГС, расположенных по округам. В их число вошли Люблинский, Чертановский, Бабушкинский, Перовский и Измайловский отделы.

В управлении добавили, что москвичи могут расторгнуть брак в любом отделе ЗАГС, кроме Замоскворецкого и архивно-информационного. Также расторжение брака не регистрируют дворцы бракосочетания.

«Отделами ЗАГС брак можно расторгнуть только в определённых случаях: если у супругов нет совместных несовершеннолетних детей и они оба согласны на развод, если один из супругов пропал без вести, если один из супругов признан недееспособным или если супруг осуждён более чем на три года», — пояснили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

В остальных случаях брачные отношения необходимо расторгать через суд, уточнили там.

Всего в Москве, по данным Росстата, в прошлом году было расторгнуто 42,5 тыс. браков.

Ранее RT на основе данных Росстата составил рейтинг российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к численности населения в 2019 году.

Наибольшее число браков на 1 тыс. человек в 2019 году было заключено в Санкт-Петербурге. Самые низкие показатели были отмечены в Ингушетии, Ленинградской области, Дагестане и Северной Осетии. 

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