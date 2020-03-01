Названы регионы — лидеры России по числу браков в 2019 году

На основе данных Росстата RT составил рейтинг российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году.

Наибольшее число браков на 1000 человек в 2019 году заключалось в Санкт-Петербурге (8,7 брака).

Далее идут Севастополь (8,4), Камчатка (7,7), Приморский край и Иркутская область (по 7,3).

Самые низкие показатели были отмечены в Ингушетии (3,9), Ленинградской области (4,1), Дагестане и Северной Осетии (по 4,5), Карачаево-Черкесии (4,6).

В среднем в 2019 году в России заключалось 6,3 брака на 1000 человек населения. По сравнению с 2018 годом количество браков выросло (тогда оно составляло 6,2). Однако в целом за последние 10 лет официально регистрировать отношения стали реже. Так, в 2009 году в России на 1000 человек заключались 8,46 брака.

Эта тенденция объясняется сокращением количества россиян, достигших традиционного возраста вступления в брак, рассказал RT заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

«Последнее самое многочисленное поколение — это поколение конца 80-х. Его сменило малочисленное поколение 90-х годов, и вот это поколение сейчас находится в том возрасте, когда люди традиционно вступают в брак. Это возраст, условно, от 25 до 35 лет. Сейчас в этот возраст вступает всё более и более малочисленное поколение», — отметил эксперт.

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