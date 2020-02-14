Нотариусы рассказали о числе оформленных совместных завещаний в России

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Дмитрий Рункевич
На начало февраля 2020 года 736 супружеских пар в России оформили совместные завещания, составление которых стало возможно с 1 июня 2019 года. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
Нотариусы рассказали о числе оформленных совместных завещаний в России
  • © Bernhard Kreutzer
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Наибольшее число подобных завещаний было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (60), Москве (53), Московской области (52), а также в Башкортостане (39) и Челябинской области (37). 

«На фоне «традиционных» завещаний, которых за прошлый год было оформлено 533,2 тыс., данные статистики по совместным завещаниям не такие впечатляющие. Однако необходимо понимать, что это достаточно новый правовой институт, который россиянам ещё только предстоит освоить», — заметили в ФНП. 

Нотариусы отметили, что значительный интерес к составлению совместных завещаний проявляют пожилые пары, которые прожили в браке много лет. Так, недавно в Москве с просьбой составить совместное завещание к нотариусам обратилась пара, прожившая в браке 57 лет, рассказали в ФНП.

«Главное отличие совместного завещания от личного состоит в том, что супруги могут установить правовые последствия своего волеизъявления в зависимости от очерёдности смертей. Также они могут различным образом определять наследников», — объяснили эксперты. 

Кроме того, отмечается, что совместное завещание достаточно легко отменить. Оно автоматически утрачивает силу при разводе супругов, а также если один из них написал личное завещание, добавили в ФНП.  

Институт совместного завещания супругов начал действовать в России с 1 июня 2019 года.

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