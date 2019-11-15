Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами. К ним, в частности, относятся доверенности на совершение действий с недвижимостью.

От 15% до 20% от общего объёма подделок составляют нотариально удостоверенные переводы (переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика). Это могут быть, например, документы об образовании, переводы паспортов с искажёнными данными.

От 10% до 15% выявляемых нотариусами поддельных документов приходятся на завещания, договоры купли-продажи и другое.

«Благодаря созданию электронного нотариата, когда все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС), стало возможным оперативно проверять предоставляемые им документы. Более того, так как ЕИС нотариата подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия, государственные и муниципальные органы также могут оперативно проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов, направив электронный запрос», — рассказала RT председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина.

По данным МВД России, с которыми ознакомился RT, число зарегистрированных преступлений, связанных с подделкой документов, снижается.

Так, с января по сентябрь 2019 года по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков было зафиксировано 474 преступления. Это на 17,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее в ФНП рассказали, что в России стали реже оформлять завещания.