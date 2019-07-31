В России стали реже оформлять завещания

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Александра Рыкова
В России снизилось число оформленных завещаний. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП), с которыми ознакомился RT.
В России стали реже оформлять завещания
  • ©Bernhard Kreutzer
  • globallookpress.com

Так, в 2018 году в России было оформлено 533,5 тыс. завещаний, из них 556 — завещания, предусматривающие создание наследственного фонда.

Показатель 2018 года на 12,5% меньше, чем 2014-го (тогда в России было оформлено 609,1 тыс. завещаний). 

За первые шесть месяцев 2019 года в России было оформлено 251,1 тыс. завещаний, добавили в ФНП. 

Там также уточнили порядок оформления завещания. 

«Первый этап — консультация нотариуса, выяснение воли завещателя. Исходя из его воли составляется текст завещания. Второй этап — нотариальное удостоверение завещания. Текст завещания на нотариальном бланке удостоверяет нотариус», — рассказали в Федеральной нотариальной палате.  

Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса. Сведения о документе вносятся в Единую информационную систему нотариата.  

«Существование реестров Единой информационной системы не только упрощает процедуру поиска завещания наследниками, но и позволяет пресечь попытки создания поддельных завещаний, которые ранее часто использовали мошенники», — пояснили в ФНП.  

Также в палате напомнили, что с конца 2018 года в России заработали три новых формата оформления завещания.  

Так, с 1 сентября 2018 года стало возможно создание наследственных фондов, а с 1 июня 2019-го появилась возможность оформить наследственный договор и совместное завещание супругов. 

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