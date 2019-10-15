Минюст внёс законопроект о получении услуг нотариуса без паспорта

Минюст России разработал законопроект, который позволит гражданам, сдавшим свои биометрические данные в единую систему, получать нотариальные услуги без предъявления паспорта, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

«Например, использование нотариусом для удостоверения личности при личной к нему явке вместо документов, удостоверяющих личность, биометрических систем. Чтобы гражданин, ранее сдавший свои биометрические данные в единую систему, мог бы у нотариуса обойтись без паспорта», — приводит слова Новака на круглом столе в Совете Федерации РИА Новости.

По его словам, Госдума в ближайшее время рассмотрит данный законопроект в первом чтении.

Как отметил Новак, проект составлен в рамках нормативного регулирования цифровой среды и направлен на повышение доступности и удобства нотариальных услуг с использованием современных информационных технологий.

Кроме того, Минюст планирует в дальнейшем ввести услугу удостоверения сделки двумя и более нотариусами из разных городов, а также расширить список нотариальных действий, которые можно совершить удалённо.

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий чиновникам заверять доверенности и подтверждать копии документов в населённых пунктах, где не предоставляются нотариальные услуги.

Однако такой возможностью смогут воспользоваться только зарегистрированные там жители.