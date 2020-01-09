Назван список самых редких имён для новорождённых в России

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Федеральная налоговая служба России опубликовала список самых популярных и редких имён для новорождённых в стране, которые были внесены в Единый реестр ЗАГС в 2019 году.
Назван список самых редких имён для новорождённых в России
  • Pixabay

В сообщении говорится, что самыми популярными мужскими именами стали Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, а женскими — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

«Список редких мужских имен 2019 года возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир», — отметили в ФНС.

При этом наиболее редкими женскими именами в прошлом году стали Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

В октябре сообщалось, что в Москве наиболее популярным именем у новорождённых мальчиков было Александр, а девочек — София.

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