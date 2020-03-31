В России временно приостановят торжественную регистрацию браков
- Pixabay
«Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния», — говорится на сайте правительства.
Отмечается, что Минюсту поручено обеспечить при возможности предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.
Ранее сообщалось, что в ЗАГСах Москвы вводится ограничение на количество гостей, присутствующих на торжественной церемонии регистрации брака, до пяти в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.