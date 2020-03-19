В Петербурге рекомендовали отложить регистрации в ЗАГСах из-за коронавируса

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Власти Санкт-Петербурга попросили жителей города сократить количество гостей на свадьбах и отложить походы в ЗАГС до 30 апреля из-за распространения коронавируса.
В Петербурге рекомендовали отложить регистрации в ЗАГСах из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города, соответствующие рекомендации дал Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.

Отмечается, что торжественную регистрацию можно будет перенести на более поздний срок по совместному заявлению жениха и невесты.

В свою очередь, «Вслух.ру» передаёт, что в Управлении записи актов гражданского состояния Тюменской области также ввели ограничение на число участников церемонии бракосочетания: не более 50 человек одновременно. 

Уточняется, что временное ограничение вводится в соответствии с постановлением правительства Тюменской области о введении с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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