В Петербурге рекомендовали отложить регистрации в ЗАГСах из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга попросили жителей города сократить количество гостей на свадьбах и отложить походы в ЗАГС до 30 апреля из-за распространения коронавируса.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города, соответствующие рекомендации дал Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.

Отмечается, что торжественную регистрацию можно будет перенести на более поздний срок по совместному заявлению жениха и невесты.

В свою очередь, «Вслух.ру» передаёт, что в Управлении записи актов гражданского состояния Тюменской области также ввели ограничение на число участников церемонии бракосочетания: не более 50 человек одновременно.

Уточняется, что временное ограничение вводится в соответствии с постановлением правительства Тюменской области о введении с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.