ЗАГСы Москвы ограничивают число гостей при регистрации брака до пяти

В ЗАГСах Москвы вводится ограничение на количество гостей, присутствующих на торжественной церемонии регистрации брака, до пяти в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 28 марта до особого распоряжения в столичных отделах ЗАГС изменён режим работы», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Теперь получить государственные услуги в ЗАГСах можно будет только по предварительной записи, за исключением регистрации смерти и регистраций заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям в назначенное время.

При этом на торжественной регистрации брака смогут присутствовать только пять гостей.

Регистрация рождения также будет осуществляться только в Новомосковском, Новофёдоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южного Бутова.

Ранее «Невские новости» передавали, что власти Санкт-Петербурга попросили жителей города сократить число гостей на свадьбах и отложить походы в ЗАГС до 30 апреля из-за распространения коронавируса.