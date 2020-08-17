Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет

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Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент правонарушения перевозили детей. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время водителям, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Эта норма касается как водителей, которые самостоятельно передвигаются на автомобиле, так и тех, кто в момент правонарушения перевозит пассажиров, в том числе детей.

«Предлагаем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трёх лет, если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до пяти лет», — написано в тексте обращения.

Изменения предлагается внести в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях в части усиления мер наказания в отношении водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения перевозили других пассажиров.

Ранее в Общественной палате предложили создать в стране вытрезвители для пьяных правонарушителей.

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