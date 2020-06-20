В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

Короткая ссылка
Член Общественной палаты России, координатор проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать в стране вытрезвители для пьяных правонарушителей.
В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Копия письма Хамзаева с соответствующим предложением, направленного на имя премьер-министра Михаила Мишустина, имеется в распоряжении RT.

Уточняется, что речь идёт о создании на базе медучреждений изолированных спецотделений-вытрезвителей для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных правонарушений или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения. 

«Порядок работы подобных отделений должен будет обеспечиваться не только медработниками, но и дежурными сотрудниками органов правопорядка. При этом попавшие туда граждане будут обязаны возместить финансовые расходы за своё содержание и медпомощь на основании финансового обоснования стоимости каждым регионом отдельно», — сказано в тексте обращения.

Хамзаев отметил, что по статистике правоохранительных органов только в 2019 году пьяные водители стали виновниками 15 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить