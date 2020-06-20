В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Копия письма Хамзаева с соответствующим предложением, направленного на имя премьер-министра Михаила Мишустина, имеется в распоряжении RT.
Уточняется, что речь идёт о создании на базе медучреждений изолированных спецотделений-вытрезвителей для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных правонарушений или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.
«Порядок работы подобных отделений должен будет обеспечиваться не только медработниками, но и дежурными сотрудниками органов правопорядка. При этом попавшие туда граждане будут обязаны возместить финансовые расходы за своё содержание и медпомощь на основании финансового обоснования стоимости каждым регионом отдельно», — сказано в тексте обращения.
Хамзаев отметил, что по статистике правоохранительных органов только в 2019 году пьяные водители стали виновниками 15 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек.
Подробнее — в материале RT.