В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

Член Общественной палаты России, координатор проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать в стране вытрезвители для пьяных правонарушителей.

Копия письма Хамзаева с соответствующим предложением, направленного на имя премьер-министра Михаила Мишустина, имеется в распоряжении RT.

Уточняется, что речь идёт о создании на базе медучреждений изолированных спецотделений-вытрезвителей для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных правонарушений или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.

«Порядок работы подобных отделений должен будет обеспечиваться не только медработниками, но и дежурными сотрудниками органов правопорядка. При этом попавшие туда граждане будут обязаны возместить финансовые расходы за своё содержание и медпомощь на основании финансового обоснования стоимости каждым регионом отдельно», — сказано в тексте обращения.

Хамзаев отметил, что по статистике правоохранительных органов только в 2019 году пьяные водители стали виновниками 15 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек.

Подробнее — в материале RT.