Число погибших в ДТП в Новосибирской области возросло до пяти

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области возросло до пяти, в больнице скончалась одна из пострадавших.

Об этом сообщили журналистам в МВД. «В больнице скончалась ещё одна женщина», — цитирует ведомство РИА Новости. Как стало известно ранее, в Болотнинском районе Новосибирской области микроавтобус Toyota Noah врезался в пассажирский автобус.