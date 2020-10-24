Число погибших в ДТП в Новосибирской области возросло до пяти
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области возросло до пяти, в больнице скончалась одна из пострадавших.
Об этом сообщили журналистам в МВД.
«В больнице скончалась ещё одна женщина», — цитирует ведомство РИА Новости.
Как стало известно ранее, в Болотнинском районе Новосибирской области микроавтобус Toyota Noah врезался в пассажирский автобус.
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