Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Новосибирской области

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области, ещё двое пострадали, сообщили в МВД.
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Новосибирской области
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в Болотнинском районе на 129-м км автодороги Р255 «Сибирь».

«52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул», — уточнили там.

По предварительной информации, погибли водитель Toyota, девятилетняя девочка, четырёхлетний мальчик и женщина неустановленного возраста.

Ещё два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.

«Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал», — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, пострадали пять человек.

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