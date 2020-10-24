Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Новосибирской области
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в Болотнинском районе на 129-м км автодороги Р255 «Сибирь».
«52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Томск — Барнаул», — уточнили там.
По предварительной информации, погибли водитель Toyota, девятилетняя девочка, четырёхлетний мальчик и женщина неустановленного возраста.
Ещё два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.
«Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал», — отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, пострадали пять человек.