Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Марий Эл
- РИА Новости
Инцидент произошёл на 96-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.
«Обстоятельства ДТП с автомобилем скорой помощи выясняются. Пятеро пострадавших, все живы. Среди пострадавших — два фельдшера, водитель скорой и два сотрудника полиции — участковые. По предварительной версии, они отвозили в больницу психически больного человека и на обратном пути попали в ДТП», — рассказали РИА Новости в МВД.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в городе Коврове Владимирской области.