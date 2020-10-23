Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Марий Эл

В Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл на 96-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.

«Обстоятельства ДТП с автомобилем скорой помощи выясняются. Пятеро пострадавших, все живы. Среди пострадавших — два фельдшера, водитель скорой и два сотрудника полиции — участковые. По предварительной версии, они отвозили в больницу психически больного человека и на обратном пути попали в ДТП», — рассказали РИА Новости в МВД.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в городе Коврове Владимирской области.