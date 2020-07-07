В России могут изменить водительские права

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МВД России разработало проект приказа, согласно которому на водительских правах могут появиться дополнительные обозначения.
В России могут изменить водительские права
  • РИА Новости

«Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В частности, предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписью DRIVING LICENCE.

Также ведомство предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации.

Ранее сообщалось, что в России в 2019 году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. По сравнению с данными за 2018 год число получивших права снизилось почти на 17 тыс.

В феврале глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал возможность разрешить российским гражданам, постоянно проживающим за рубежом, ездить во время пребывания в России по иностранным правам.

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