В Госдуме оценили идею разрешить россиянам ездить по иностранным правам

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал возможность разрешить российским гражданам, постоянно проживающим за рубежом, ездить во время пребывания в России по иностранным правам.

По его словам, этот вопрос следует дополнительно изучить с привлечением внешнеполитического ведомства и ГИБДД России.

«Автотуризм развит во всём цивилизованном мире, он является драйвером экономики и может вносить значительный вклад в ВВП страны. Наша задача не создавать для него барьеры», — отметил Ярослав Нилов в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что ситуация с привлечением к административной ответственности граждан за вождение автомобиля по иностранным правам, которая сложилась в настоящее время, является препятствием для развития внутреннего туризма и требует урегулирования.

С инициативой разрешить гражданам России, постоянно проживающим за рубежом и не имеющим отечественного водительского удостоверения, ездить по иностранным правам обратилась Общенациональная ассоциация автомототуризма.

Как рассказал глава ассоциации Сергей Лобарев, у большинства из них нет внутренних российских паспортов, при этом они имеют вид на жительство на территории иностранных государств, а также национальные и международные водительские удостоверения, которые позволяют им путешествовать по всему миру, кроме России.