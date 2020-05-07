В России стали реже получать водительские права

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Александра Рыкова, Полина Полетаева
В России в 2019 году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек. По сравнению с данными за 2018 год, число получивших права снизилось почти на 17 тыс. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился RT.
В России стали реже получать водительские права
  • РИА Новости

Больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области (111,4 тыс.), Москве (79,9 тыс.), Краснодарском крае (50,4 тыс.), Санкт-Петербурге (49,2 тыс.) и Башкортостане (44,1 тыс.).

Меньше всего водительских удостоверений было выдано на Чукотке (157), в Ненецком АО (499), Ингушетии (1,2 тыс.), Туве (1,3 тыс.) и Еврейской АО (1,6 тыс.).

По мнению автоюриста Тимура Маршани, сокращение числа лиц, получивших водительские права, может быть связано с общей тенденцией отказа от использования личного транспорта.

«Автомобиль содержать и использовать невыгодно: штрафы, проблемы с парковкой, с эксплуатацией и так далее. Поэтому очень многие не получают водительское удостоверение, считая это нецелесообразным. Кроме того, сегодня городской транспорт и инфраструктура города функционируют намного эффективнее. Это сказывается на желании людей пользоваться общественным транспортом», — пояснил он в беседе с RT.

Ранее в МВД рассказали RT о самых частых ошибках, которые совершают во время сдачи экзамена на права. Так, в ходе сдачи «площадки» кандидаты чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

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