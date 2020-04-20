В МВД объяснили ситуацию со сроком действия водительских удостоверений

В МВД прокомментировали ситуацию с водительскими удостоверениями, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Как пояснили в министерстве, документы будут действительными на территории России до их замены, а водители в этот период не будут привлекаться к административной ответственности.

При этом отмечается, что Госавтоинспекция продолжит обменивать и выдавать водительские права с соблюдением дополнительных мер, направленных на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции.

Замена удостоверений будет проходить по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг при условии наличия у гражданина медицинской справки и всех необходимых документов.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, признающий действительными в стране паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля.