Автошколы могут обязать передавать данные об учениках в МВД за пять дней
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В проекте говорится, что автошколы смогут передать список лиц, проходящих обучение в учебной группе, уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку.
Также они смогут направить список в экзаменационное подразделений с помощью личного кабинета организации на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».
Отмечается, что это необходимо сделать не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения группы.
Ранее МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.