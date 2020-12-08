Автошколы могут обязать передавать данные об учениках в МВД за пять дней

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МВД планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.
Автошколы могут обязать передавать данные об учениках в МВД за пять дней
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В проекте говорится, что автошколы смогут передать список лиц, проходящих обучение в учебной группе, уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку. 

Также они смогут направить список в экзаменационное подразделений с помощью личного кабинета организации на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».

Отмечается, что это необходимо сделать не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения группы.

Ранее МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.

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