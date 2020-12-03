В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС

В России с 3 декабря вступили в силу изменения в документах для автомобилистов: водительских правах, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о его регистрации (СТС).

Согласно приказу МВД, теперь в верхней части лицевой стороны удостоверения будут надписи на трёх языках — русском, английском и французском.

Как передаёт РИА Новости, в ПТС внесут сведения о сроках госрегистрации, числе сидячих мест и технически допустимой массе машины, а СТС пополнится данными о мощности двигателя и таможенных ограничениях.

Ранее сообщалось, что теоретическую часть экзамена на права будут перерабатывать с учётом статистики аварийности на дорогах.