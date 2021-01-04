В России в 2021 году появится база данных о злостных нарушителях ПДД

В МВД России в ближайшее время запустит онлайн базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения.

«Планируется, что она начнёт свою работу в начале года», — приводит ТАСС сообщение МВД России.

В МВД сообщили, что витрина данных ГИБДД, или открытая цифровая платформа, разрабатывается на площадке ведомства совместно с Минкомсвязью.

Отмечается, что она позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. Уточняется, что в базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

Ранее в ФССП рассказали об автомобильных штрафах россиян за 11 месяцев 2020 года.