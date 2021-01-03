В ФССП рассказали об автомобильных штрафах россиян за 11 месяцев 2020 года

Замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков заявил, что судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 млрд рублей за штрафы Госавтоинспекции.

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции», — цитирует его РИА Новости. Он добавил, что всего постановлений ГИБДД, предъявленных в подразделения ФССП России за 11 месяцев, по которым были возбуждены исполнительные производства, было на 18,5 млрд рублей. Ранее власти Москвы рассказали о числе штрафов за нарушение самоизоляции.