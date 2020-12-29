Власти Москвы рассказали о числе штрафов за нарушение самоизоляции
По его словам, контроль за соблюдением режима изоляции гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому, осуществляется в круглосуточном режиме и на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что в Москве судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничительных мер во время пандемии коронавирусной инфекции.
По данным на 16 декабря, за несоблюдение мер в связи с эпидемией COVID-19 в столице оштрафовали более 300 тыс. человек.