Власти Москвы рассказали о числе штрафов за нарушение самоизоляции

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Более 99 тыс. москвичей оштрафовали за нарушение режима обязательной самоизоляции за период действия режима повышенной готовности. Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, контроль за соблюдением режима изоляции гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому, осуществляется в круглосуточном режиме и на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в Москве судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничительных мер во время пандемии коронавирусной инфекции.

По данным на 16 декабря, за несоблюдение мер в связи с эпидемией COVID-19 в столице оштрафовали более 300 тыс. человек.

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