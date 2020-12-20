В Москве приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничений

В Москве судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов в Москве.

В пресс-службе заявили, что по состоянию на 1 декабря 2020 года на принудительное исполнение в подразделения столичного ГУ ФССП поступило 247 постановлений о взыскании штрафов в рамках ст. 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»).

Ранее сообщалось, что в Москве за несоблюдение мер по COVID-19 оштрафовали более 300 тыс. человек.