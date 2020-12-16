В Москве за несоблюдение мер по COVID-19 оштрафовали более 300 000 человек
«За весь период зафиксировано более 300 тыс. нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тыс. нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.