В Москве за несоблюдение мер по COVID-19 оштрафовали более 300 000 человек

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Москве за несоблюдение мер по COVID-19 оштрафовали более 300 тыс. человек.

«За весь период зафиксировано более 300 тыс. нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тыс. нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.