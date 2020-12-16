В Москве за несоблюдение мер по COVID-19 оштрафовали более 300 000 человек

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Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Москве за несоблюдение мер по COVID-19 оштрафовали более 300 тыс. человек.

«За весь период зафиксировано более 300 тыс. нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тыс. нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.

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