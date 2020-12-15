Власти Москвы назвали число нарушивших масочно-перчаточный режим

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Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.
Власти Москвы назвали число нарушивших масочно-перчаточный режим
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«За весь период действия режима повышенной готовности начиная с 12 мая 2020 года было выявлено более 285,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — рассказал он ТАСС.

По его словам, на данный момент в Москве ежедневно фиксируется около 1,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте.

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