Власти Москвы назвали число нарушивших масочно-перчаточный режим

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.

«За весь период действия режима повышенной готовности начиная с 12 мая 2020 года было выявлено более 285,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — рассказал он ТАСС.

По его словам, на данный момент в Москве ежедневно фиксируется около 1,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте.

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