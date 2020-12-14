Заммэра Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице
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«Как только будет снижаться количество заболевающих и госпитализированных, мы потихонечку небольшие ограничения, которые есть, будем отменять», — цитирует РИА Новости Ефимова.
По его словам, вакцинация поможет ускорить данный процесс.
Он добавил, что, согласно ожиданиям, отечественные производители начнут массовое производство вакцины в ближайшие один-два месяца.
Ранее стало известно, что в Москве с понедельника, 14 декабря, открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.