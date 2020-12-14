Заммэра Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице

Снижение уровня заболевших коронавирусом сделает возможным постепенное снятие ограничений в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Как только будет снижаться количество заболевающих и госпитализированных, мы потихонечку небольшие ограничения, которые есть, будем отменять», — цитирует РИА Новости Ефимова.

По его словам, вакцинация поможет ускорить данный процесс.

Он добавил, что, согласно ожиданиям, отечественные производители начнут массовое производство вакцины в ближайшие один-два месяца.

Ранее стало известно, что в Москве с понедельника, 14 декабря, открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.