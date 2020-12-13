В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в городе увеличилось до 9945, сообщает столичный оперштаб.
- РИА Новости
«В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Накануне в городе умерли 72 пациента с COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице.
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