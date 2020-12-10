Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Он сообщил, что «количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остаётся стабильным».

«Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжёлом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении», — заявил мэр.

При этом Собянин отметил, что «все её звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары».

«То есть мы с этой ситуацией справляемся», — добавил он.

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126. 

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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