Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Он сообщил, что «количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остаётся стабильным».

«Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжёлом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении», — заявил мэр.

При этом Собянин отметил, что «все её звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары».

«То есть мы с этой ситуацией справляемся», — добавил он.

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, в России в течение суток выявили 27 927 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 569 126.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, депутат Госдумы III—V созывов Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.