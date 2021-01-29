Цифровой курс: доля безналичных платежей в России может вырасти до 80% к 2022 году

В 2021 году доля безналичных платежей в России может достигнуть 75%, а уже к 2022-му способна вырасти до 80%. Об этом RT рассказали эксперты сервиса CloudPayments. При этом ещё в 2014 году на электронную оплату приходилось всего 25% операций в розничном бизнесе. Наблюдаемую динамику специалисты объясняют ускоренным развитием российской онлайн-торговли и системы бесконтактных платежей. Россияне стали чаще отказываться от наличных в пользу банковских карт на фоне пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений. О преимуществах цифрового перехода на денежном рынке — в материале RT.

Доля безналичных платежей в экономике России в 2021 году может вырасти до 75% — максимального уровня за всё время наблюдений. Более того, уже к 2022-му показатель способен достигнуть отметки 80%. Об этом RT рассказали специалисты сервиса CloudPayments.

Как отмечают эксперты компании, в последние годы россияне всё чаще отказываются от бумажных денег в пользу оплаты товаров и услуг картой или бесконтактным способом. В связи с этим доля безналичных расчётов в стране непрерывно растёт.

Согласно оценке Банка России, ещё в 2014 году в общем объёме расчётов в розничной торговле на электронную оплату приходилось лишь около 25% операций. Уже в 2018 году показатель достиг 53%, а в 2019-м вырос до 64,7%. По предварительной оценке ЦБ, в 2020 году значение превысило 70%.

Как полагает генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения заметно ускорили переход российской розницы на безналичный расчёт. Так, введение карантинных мер и перевод многих граждан на дистанционную занятость спровоцировали рекордный рост интернет-торговли в стране.

«По нашим данным, средний дневной оборот онлайн-продаж за прошедший год вырос в два раза. Даже по мере ослабления ограничений покупательская активность россиян в интернете не снизилась, а вместе с ней продолжило расти число безналичных операций», — отметил Спиридонов.

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Возросшую популярность безналичных операций среди населения отмечают и опрошенные RT кредитные организации. Так, по данным эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», общая сумма покупок по картам различных банков в 2020 году выросла на 10% по сравнению с 2019-м. Чаще всего безналичным способом оплачивали товары жители Москвы и Санкт-Петербурга, отметили представители банка.

Более того, в 2020 году доля транзакций по оплате картами в России впервые за всё время наблюдений оказалась выше, чем у операций по снятию наличных. Об этом RT рассказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

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«Сегодня на каждого россиянина приходится более двух банковских карт, а это значит, что для населения карта стала удобным средством расчёта и всё реже используется для снятия наличных в банкомате», — отметил специалист.

Любопытно, что по доле безналичных расчётов Россия заметно опережает ряд европейских стран. Об этом в разговоре с RT рассказал главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Например, если в Швеции доля безнала в платежах населения составляет 98%, то в Нидерландах, Финляндии и Эстонии она не превышает и 50%. Многие Центробанки считают, что наличные тоже должны быть в обороте, так как это позволяет предотвратить неблагоприятные последствия в случае чрезвычайных ситуаций», — объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, безналичная оплата ускоряет оборот средств, снижает общие расходы на систему денежного обращения и повышает её эффективность. Помимо этого, платежи становятся более прозрачными. Такое положение дел даёт возможность для более глубокого анализа транзакций и предотвращения теневых операций, считает Гойхман.

Платёжный переход

Как отмечают участники финансового рынка, в ближайшие годы доля безналичных расчётов в России продолжит увеличиваться во многом за счёт развития бесконтактных систем оплаты. Так, по оценке специалистов Райффайзенбанка, за десять месяцев 2020 года средний чек операций, оплаченных с помощью Apple Pay, Google Pay и других приложений, вырос на 14%.

«Средние траты на человека в этой категории сравнялись с обычными. Это говорит о том, что таким образом клиенты оплачивают не только мелкие покупки в кофейне или магазине у дома. Часто эта функция встроена в приложения и на сайты торговых площадок, что позволяет ускорить покупку», — отметили в пресс-службе банка.

Как полагает Алексей Киричек, в ближайшее время доля платежей с помощью смартфонов будет расти ускоренными темпами и уже в 2021 году по большинству категорий может достичь 50% в обороте безналичных операций.

При этом дальнейший отказ россиян от бумажных денег отчасти будет связан и с растущей популярностью системы быстрых платежей (СБП). Такое мнение выразил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Противоэпидемические мероприятия сыграли в пользу роста числа пользователей системы, так как она помогает переводить деньги близким без комиссии и риска заражения, а также позволяет платить за покупки в сегменте онлайн-торговли», — подчеркнул Сигал.

Напомним, СБП заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. Всего с момента запуска сервиса россияне совершили 142 млн переводов на общую сумму более 1 трлн рублей. Об этом 28 января сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС.

Отметим, что система быстрых платежей позволяет оплачивать товары с помощью специальных QR-кодов. Как рассказали RT специалисты «Промсвязьбанка», в последнее время услуга стала особенно востребована в сфере онлайн-продаж.

«Объём и количество таких транзакций выросли в сотни раз в 2020 году, и в будущем показатели будут также увеличиваться. Увеличение доли переводов и значительный рост доли платежей через СБП связан прежде всего с увеличением числа банков, присоединившихся в прошлом году к системе, а также с подключением к СБП крупных торговых точек и управляющих компаний. В будущем тренд будет расти», — пояснили в пресс-службе банка.

Эксперты также полагают, что дальнейший уход от бумажных денег может быть связан с появлением российской электронной валюты. Такое мнение в разговоре с RT выразил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. В октябре 2020 года Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифрового рубля. Как ожидается, в экспериментальном режиме проект может заработать уже к концу 2021 года.