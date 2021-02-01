«Нужно позаботиться о снижении их рисков»: Владимир Путин призвал защитить интересы покупающих ценные бумаги россиян

Президент России Владимир Путин призвал защитить интересы граждан, покупающих ценные бумаги на фондовом рынке. Как отметил глава государства на заседании, посвящённом ситуации в банковской сфере, на фоне снижения ставок по депозитам в стране многие россияне стали чаще хранить деньги в акциях и облигациях. В то же время, по словам российского лидера, использование этих финансовых инструментов сопряжено с рисками, что может привести к появлению новой версии проблемы «обманутых дольщиков». Как власти могут защитить непрофессиональных инвесторов от потери денег — в материале RT.

Общее смягчение кредитно-денежной политики в России должно ускорить выход страны из кризиса и привести банковский сектор «в качественно иное состояние — в ситуацию относительно низких процентных ставок». Об этом президент Владимир Путин заявил в понедельник, 1 февраля, на совещании, посвящённом ситуации в банковской сфере.

«Безусловно, это правильная и необходимая тенденция, когда заёмные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест становятся более доступными», — подчеркнул глава государства.

В то же время российский лидер отметил, что вместе с кредитными ставками в России наметилось и снижение процентов по депозитам. В этих условиях россияне всё чаще предпочитают другие формы сбережения денег. В первую очередь речь идёт о вложении средств в более доходные акции и облигации.

Между тем, по словам президента, покупка ценных бумаг является более рискованным способом хранения денег по сравнению с банковскими вкладами. На этом фоне глава государства призвал защитить интересы играющих на бирже россиян.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете? На это прошу обратить самое серьёзное внимание», — заявил Путин.

Отметим, что в 2020 году Банк России опустил ключевую ставку с 6,25 до 4,25% годовых. Показатель стал самым низким за весь постсоветский период. В результате с января по декабрь максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 5,93 до 4,49% годовых, свидетельствуют данные ЦБ. За это же время брокерские счета на Московской бирже открыли 5 млн человек — больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

«По итогам 2020 года объём торгов на рынке акций достиг исторического максимума и составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом доля частных инвесторов в объёме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%», — говорится на сайте Мосбиржи.

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Как рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, после прохождения пика инфляции в России Центробанк может вновь снизить ключевую ставку. По мнению эксперта, уже во второй половине 2021 года показатель способен опуститься до 4% годовых.

В этих условиях приток частных инвесторов на биржу может усилиться, считают специалисты. Между тем для защиты непрофессиональных игроков от потери денег власти будут последовательно вводить ограничения на торговлю ценными бумагами.

«Центробанк уже предпринял очень много шагов в этом направлении. Так, например, ЦБ ввёл ряд правил, ограничивающих доступ неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым продуктам. Таким образом, список доступных для покупки бумаг ограничен», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Кредитная поддержка

Во время совещания Владимир Путин обратил особое внимание на динамику кредитования бизнеса в период пандемии. Как отметил президент, в 2020 году объём выданных банками займов предприятиям увеличился примерно на 11%.

«Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участие банков», — подчеркнул глава государства.

По его словам, банки активно реструктурировали займы граждан и компаний. Помимо этого, была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, в результате чего предприятия на льготных условиях дополнительно получили свыше 600 млрд рублей.

Кроме этого, для поддержки компаний во время пандемии власти запустили программу льготных займов бизнесу на выплату зарплат сотрудникам. По словам Владимира Путина, общий объём инициативы составил порядка 500 млрд рублей. Одновременно правительство обеспечило выдачу льготных займов системообразующим предприятиям на общую сумму 240 млрд рублей.

«Льготное кредитование в кризис стало по-настоящему важной мерой поддержки бизнеса и населения. При этом стоит отметить, что банковская система окончила год с прибылью, что тоже важно. Таким образом, сектору удалось избежать кризиса, который можно было наблюдать в 2008 году», — отметил Никита Масленников.

Отметим, что за весь 2020 год российские банки заработали 1,6 трлн рублей — всего на 100 млрд рублей меньше, чем в 2019-м. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

По словам Владимира Путина, одним из самых востребованных кредитных инструментов в 2020 году стала льготная ипотека под 6,5%. Соответствующая инициатива заработала в апреле и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в остальных регионах страны.

«Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом. За прошедший год около 1,7 млн семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, и это уже на 400 тыс. больше, чем годом ранее», — подчеркнул Владимир Путин.

По данным аналитического центра «ДОМ.РФ», в 2020 году в рамках программы льготной ипотеки было выдано свыше 345 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн рублей. При этом, как рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, программа заметно помогла девелоперам в период кризиса.

Так, согласно оценке Росстата, жилищное строительство в России по итогам 2020 года просело на 5,9%. Между тем, по мнению Анны Бодровой, без эффекта льготной ипотеки темпы падения могли бы достичь 10%.